Нагадаємо, що зустріч лідерів країн-членів Північноатлантичного альянсу відбудеться вже протягом 9 – 11 липня 2024 року. Як зазначив Генсек НАТО ЄНС Столтенберг на пресконференції, однією з ключових тем стане координація постачання зброї.

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Що передбачатиме саміт НАТО для України

Я очікую, що союзники узгодять всеосяжний пакет заходів для України. Ця угода про те, що НАТО відіграватиме провідну роль у наданні та координації військової підтримки, допомоги у забезпеченні безпеки та навчання для України,

– заявив генеральний секретар Альянсу.

За його словами, таким чином союзники по НАТО матимуть можливість допомогти Україні створити "сили майбутнього" і забезпечити оперативну сумісність, що наблизить країну до членства у Північноатлантичному альянсі.

Водночас Єнс Столтенберг зауважив, що у такому разі роль Північноатлантичного альянсу полягатиме як у задоволенні потреб України для захисту від російської агресії, так і допомоги в євроатлантичній інтеграції.

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Водночас Генсек НАТО запевнив, що під час саміту країни-члени, які будуть на ній присутні, повинні домовитися про "сильне формулювання" щодо майбутнього вступу нашої держави до Північноатлантичного альянсу.

Не мені вдаватися в деталі точного формулювання, але я очікую, що це формулювання буде ще чіткішим у нашому зобов'язанні, що Україна стане членом Альянсу,

– сказав посадовець.

Він також наголосив, що очікує і важливих заяв союзників щодо постачання великої кількості озброєнь, снарядів для протиповітряної оборони та артилерії, аби Україна змогла давати гідну відсіч російським загарбникам та агресії.

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