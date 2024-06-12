Політолог Микола Давидюк в етері 24 Каналу висловив думку, що це поки красива сума. Натепер потрібно розуміти дедлайн – скільки років підряд Україна отримуватиме ці кошти.

Важливо Столтенберг розповів, що пообіцяв Орбан стосовно НАТО та України

Як НАТО насправді має діяти

За словами політолога, 40 мільярдів євро від НАТО для України – це чудова новина. Проте необхідно знати, скільки років підряд отримуватимемо цю допомогу. Приміром, схожа безпекова угода була між США та Ізраїлем. Країні давали різні роки, і вона отримувала від 15 до 30 мільярдів.

Важливо, аби генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав: "Україна щороку протягом 10 років буде отримувати 40 мільярдів євро". На що Київ відповість: "Тобто майже пів трильйона євро заїде в українську оборонку, і наша держава автоматично потрапить в десятку найсильніших армій світу, а Росія буде на дві сходинки нижче".

Але ж не кажуть "скільки" – під час війни, рік після неї, два роки чи сто років підряд. Треба запитати про дедлайни, поки вони перебувають у стані романтичної відповідальності перед Україною та готові будуть давати ці гроші,

– зауважив Микола Давидюк.

Зникне загроза – випарується романтична відповідальність. Одразу закриються європейські та західні гаманці, і країни-партнерки намагатимуться якнайменше надавати Україні допомоги.

Тому зараз необхідно, аби безпекові гарантії не були порожніми папірцями. До прикладу, у деяких уже підписаних угодах мовиться про консультації протягом 24 годин. На думку політолога, це "потужна" гарантія – приїхали, поспівчували та поїхали. Потрібно навпаки насичувати їх фінансовими та збройними зобов'язаннями.

НАТО та Україна: останні новини