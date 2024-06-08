Як повідомляють журналісти Bloomberg з посиланням на власні джерела, наразі Столтенберг просить країни зберегти свої поточні внески.

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Новий план допомоги від НАТО

Згідно з новою пропозицією, союзники зобов'яжуться витрачати щонайменше 43 мільярди доларів на рік на допомогу Україні. Це відповідало б середньому річному внеску з моменту вторгнення Росії в 2022 році.

Цю пропозицію можуть підтримати міністри оборони НАТО під час зустрічі в Брюсселі наступного тижня.

НАТО визначать цілі пожертвувань кожної країни на основі відсотка від їхнього валового внутрішнього продукту, а потім, ймовірно, публікуватиме загальні показники у щорічному звіті,

– йдеться у матеріалі.

Метою є забезпечення більшої прозорості щодо того, що союзники дають Україні, водночас м'яко чинячи тиск на тих членів Альянсу, які не виконують своїх зобов'язань. Журналісти зазначають, що на США припадатиме приблизно половина допомоги, а решту забезпечить 31 член альянсу.

НАТО сподівається, що цей план забезпечить Києву більше передбачуваності щодо рівня підтримки в найближчі роки. За словами джерел, союзники були вражені після того, як Конгрес США місяцями чекав на схвалення нового раунду допомоги, а також стурбовані тим, що можливе переобрання Дональда Трампа в листопаді означатиме для фінансування України.

Наразі ми вже витрачали приблизно 40 мільярдів на рік, але я прошу союзників зробити це на наступні роки. Ми повинні підтримувати принаймні цей рівень підтримки щороку, скільки необхідно,

– сказав Столтенберг після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Празі.

За словами джерел, ця пропозиція користується широкою підтримкою майже всіх союзників, хоча позиція Угорщини залишається найбільш складним питанням.

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