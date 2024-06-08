Західне видання повідомляє, що члени Альянсу пішли на розширення співпраці незважаючи на нові погрози Москви про ескалацію конфлікту. Західні офіційні особи та Конгрес США знайомі з ситуацією.

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Навіщо потрібен спецпредставник НАТО

План, який буде оприлюднено на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні, у разі схвалення передбачає створення нової посади "старшого цивільного представника" Альянсу в Україні. Її створять за зразком подібної посади, яка була в Афганістані протягом майже двадцяти років розміщення військ НАТО там.

Новий представник буде координувати підтримку України, включно з потоками військової допомоги Києву з різних західних країн. Посада посланника також надішле політичний сигнал як Україні, так і Росії про прихильність Альянсу до боротьби Києва. У НАТО розуміють, що український уряд прагне стати постійним членом НАТО, щоб посилити свій захист від російської військової агресії.

Деякі західні офіційні особи вітають створення нової посади посланника в рамках більшого пакету підтримки НАТО для України, який буде надано на майбутньому саміті у Вашингтоні.

Ми шукаємо шляхи інституціоналізації частини двосторонньої підтримки, яка надходить до України, і введення її в альянс НАТО,

– заявила посол США в НАТО Джуліанна Сміт.

Посада – заміна реальній допомозі

Серед представників НАТО існують і альтернативні думки щодо створення нової посади. Дехто в Альянсі розглядає роль посланника як частину урізаного пакета допомоги, який не відповідає головній меті України, формальному приєднанню до НАТО.

Один з чиновників анонімно повідомив, що створення посади посланника є частиною втішного призу, який намагаються дати Україні. За його словами, це ще один приклад того, що НАТО робить замість того, чого насправді хоче від організації Україна.

У НАТО розуміють, що війна неминуча