Країни НАТО за останній час проводять доволі багато потужних військових навчань. Це, звісно, відбувається не просто так. Військовий експерт Олег Жданов в етері 24 Каналу пояснив, на що спрямовані ці тренування.

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Про що свідчать навчання

У країнах Балтії розпочалися наймасштабніші в історії регіону військові навчання. В акваторії порту Клайпеда зійшлися десятки військових кораблів союзників по НАТО, маневри триватимуть впродовж 5 – 6 червня.

За два дні у відпрацюванні взаємодії візьмуть участь майже 10 тисяч військових блоку НАТО, понад 50 кораблів та 80 літаків з 20 країн Альянсу.

Таке враження, що ніхто "додому і не розходився", але лише тиждень тому закінчилися найбільші з часів Холодної війни навчання НАТО, де брало участь 80 тисяч військових. Загалом навчання НАТО мають оборонний характер, наступальна складова займає доволі небагато. Будь-які навчання – це демонстрація сил та навичок,

– зазначив Олег Жданов.

Зокрема, таке навчання підтверджує слова президента США Джо Байдена про те, що війська Північноатлантичного альянсу зараз сильні, як ніколи.

Крім того, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про рішення відправити 5000 солдатів до Литви до 2027 року. Це перше повноцінного розгортання іноземних військ з часів Другої світової війни. Днями Німеччина вже завершила свою частину навчань НАТО Steadfast Defender лише за 15 кілометрів від кордону з Білоруссю.

"Ось це вже відтягування сил, тому що Росія буде змушена зробити щось відповідне на кордоні з Литвою", – додав військовий експерт.

Росія може йти на провокації

Зараз НАТО ще більше наблизилося до Росії, адже тепер ще й Фінляндія стала членом Альянсу. Фактично Росія добилась того, щоб Балтійське море стало внутрішнім морем НАТО. Однак першими робити різкі кроки Кремль не планує.

Росія поводиться дуже обережно з НАТО. Вони у жодному разі не хочуть виглядати як агресор, тому займаються дрібними пакощами. Провокують або окремі країни, або увесь Альянс на якийсь агресивний крок проти себе, для того, щоб оголосити НАТО агресором,

– підкреслив Жданов.

Так чи інакше позиції Росії у Балтійському регіоні значно послабилися.

"Не думаю, що НАТО проявлятиме ініціативу у Калінінградській області, якщо, звісно, Росія не вдасться до якихось агресивних дій. Взагалі НАТО підсилюється у країнах Балтійського регіону, тому що Росія розглядає варіант військової агресії цих країн шляхом військового втручання. Росіяни навіть на федеральних каналах цей варіант розглядали", – зазначив військовий експерт.

Тож Північноатлантичний альянс недарма проводить різні навчання саме у цьому регіоні. До слова, у розвідці Польщі нещодавно повідомили, що Владімір Путін готовий провести операцію проти однієї з країн Балтії.

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