Борис Пісторіус зазначив, що для нього важливо, аби Європа звернула увагу на цінність безпеки і серйозно поставилася до реалій нової політики безпеки. Про це пише 24 Канал.

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Росія продовжує озброюватися

Пісторіус підкреслив, що жорстока війна Росії проти України порушує міжнародне право і є посяганням на мир у Європі та в усьому світі.

Він зауважив, що це атака на свободу та міжнародний порядок, а диктатор Володимир Путін не визнає цілісність суверенних держав й ігнорує міжнародно визнані кордони.

Коли я відвідав Одесу минулого тижня, війна була всюдисущою. Зруйновані будинки, пам'ятники, завалені мішками з піском, ракетна тривога, тяжкопоранені солдати в госпіталі, з якими мені вдалося поговорити. Для Путіна ці людські долі не мають значення. Він почав війну, і вона не припиниться. Повітряні удари по Україні, зокрема по цивільних об'єктах, знову активізувалися,

– сказав міністр оборони Німеччини.

Він звернув увагу на те, що Росія давно перейшла на військову економіку і продовжує озброюватися. Тож країнам Заходу не варто вірити, що Путін зупиниться біля кордонів України, якщо зайде так далеко.

Яким країнам ще загрожує Росія

На думку Пісторіусі, Росія загрожує Грузії, Молдові та й загалом Альянсу.

Зрештою, Росія також становить загрозу для Грузії, Молдови й, зрештою, для НАТО. Тому ми повинні продовжувати підтримувати Україну, пані та панове. Припинення нашої підтримки матиме фатальні наслідки, зокрема, але не тільки, для української ППО,

– заявив Пісторіус.

Принагідно він нагадав про постачання третьої німецької системи "Patriot" в Україну та ініціативу "Негайні дії з протиповітряної оборони". Пісторіус додав, що кожен євро має значення і важливо не дати Росії перемогти, адже в кінцевому підсумку це обійдеться всім набагато дорожче.