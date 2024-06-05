Борис Писториус отметил, что для него важно, чтобы Европа обратила внимание на ценность безопасности и серьезно отнеслась к реалиям новой политики безопасности. Об этом пишет 24 Канал.

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Россия продолжает вооружаться

Писториус подчеркнул, что жестокая война России против Украины нарушает международное право и является посягательством на мир в Европе и во всем мире.

Он отметил, что это атака на свободу и международный порядок, а диктатор Владимир Путин не признает целостность суверенных государств и игнорирует международно признанные границы.

Когда я посетил Одессу на прошлой неделе, война была вездесущей. Разрушенные дома, памятники, заваленные мешками с песком, ракетная тревога, тяжелораненые солдаты в госпитале, с которыми мне удалось поговорить. Для Путина эти человеческие судьбы не имеют значения. Он начал войну, и она не прекратится. Воздушные удары по Украине, в частности по гражданским объектам, снова активизировались,

– сказал министр обороны Германии.

Он обратил внимание на то, что Россия давно перешла на военную экономику и продолжает вооружаться. Поэтому странам Запада не стоит верить, что Путин остановится возле границ Украины, если зайдет так далеко.

Каким странам еще угрожает Россия

По мнению Писториуса, Россия угрожает Грузии, Молдове и в целом Альянсу.

В конце концов, Россия также представляет угрозу для Грузии, Молдовы и для НАТО. Поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину, дамы и господа. Прекращение нашей поддержки будет иметь фатальные последствия в частности, а не только для украинской ПВО,

– заявил Писториус.

Попутно он напомнил о поставках третьей немецкой системы "Patriot" в Украину и инициативу "Немедленные действия по противовоздушной обороне". Писториус добавил, что каждый евро имеет значение и важно не дать России победить, ведь в конечном итоге это обойдется всем гораздо дороже.