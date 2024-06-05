Ситуация на фронте и заявления других стран спровоцировали обсуждение, смогут ли США и их союзники отправить военных инструкторов в Украину. Ответ на этот вопрос дал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
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США не планируют отправлять военных инструкторов в Украину
Джейк Салливан заявил, что сейчас в США не рассматривают возможности отправить военных инструкторов в Украину.
Со своей стороны, мы не планируем тренировочную миссию в Украине,
– сказал он.
В то же время он добавил, что США продолжают работать над дальнейшей передачей оружия украинской армии. В частности, особое внимание там обращают на отправку ПВО.
"Им нужно больше противовоздушной обороны, и мы работаем над этим, и им нужен постоянный поток оружия, которое мы им поставляем", – сказал советник Белого дома по нацбезопасности.
Добавим, что генерал США Чарльз Браун также заявлял, что Штаты имели около 150 военных инструкторов в Украине, пока Россия не вторглась на украинскую территорию в феврале 2022 года.
Франция заявила о готовности отправить военных инструкторов в Украину
- Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о готовности отправить инструкторов в Украину. Также появилась информация, что он якобы готов представить план их размещения в нашей стране. Кроме того, Макрон также хочет возглавить коалицию стран, которые предложат такую же помощь Украине.
- Отправка военных инструкторов может произойти уже совсем скоро, и это несмотря на беспокойство некоторых других стран относительно возможного обострения ситуации и критику со стороны Кремля. Соответствующее решение может быть объявлено в ближайшие дни.
- Двое французских дипломатов также поделились информацией, что Франция может сначала отправить ограниченное количество специалистов для оценки возможности миссии, а уже потом сюда прибудет несколько сотен инструкторов.
- Планируется, что обучение будет сосредоточено на разминировании и поддержании в рабочем состоянии оборудования. Кроме того, Париж будет финансировать, вооружать и тренировать украинскую моторизованную бригаду.