Ситуація на фронті та заяви інших країн спровокували обговорення, чи зможуть США та їхні союзники відправити військових інструкторів в Україну. Відповідь на це питання дав радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.
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США не планують надсилати військових інструкторів в Україну
Джейк Салліван заявив, що наразі у США не розглядають можливості відправити військових інструкторів в Україну.
Зі свого боку, ми не плануємо тренувальну місію в Україні,
– сказав він.
Водночас він додав, що США продовжують працювати над подальшою передачею зброї українській армії. Зокрема, особливу увагу там звертають на відправку ППО.
"Їм потрібно більше протиповітряної оборони, і ми працюємо над цим, і їм потрібен постійний потік зброї, яку ми їм постачаємо", – сказав радник Білого дому з нацбезпеки.
Додамо, що генерал США Чарльз Браун також заявляв, що Штати мали близько 150 військових інструкторів в Україні, поки Росія не вторглася на українську територію в лютому 2022 року.
Франція заявила про готовність відправити військових інструкторів в Україну
- Президент Франції Еммануель Макрон заявляв про готовність відправити інструкторів до України. Також з'явилась інформація, що він нібито готовий представити план їхнього розміщення у нашій країні. Окрім того, Макрон також хоче очолити коаліцію країн, які запропонують таку ж допомогу Україні.
- Відправка військових інструкторів може статися уже зовсім скоро, і це попри занепокоєння деяких інших країн щодо можливого загострення ситуації та критику з боку Кремля. Відповідне рішення може бути оголошене найближчими днями.
- Двоє французьких дипломатів також поділилися інформацією, що Франція може спочатку відправити обмежену кількість фахівців для оцінки можливості місії, а уже потім сюди прибуде кілька сотень інструкторів.
- Планується, що навчання буде зосереджене на розмінуванні та підтримці в робочому стані обладнання. Окрім того, Париж буде фінансувати, озброювати та тренувати українську моторизовану бригаду.