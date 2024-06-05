Ситуація на фронті та заяви інших країн спровокували обговорення, чи зможуть США та їхні союзники відправити військових інструкторів в Україну. Відповідь на це питання дав радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

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США не планують надсилати військових інструкторів в Україну

Джейк Салліван заявив, що наразі у США не розглядають можливості відправити військових інструкторів в Україну.

Зі свого боку, ми не плануємо тренувальну місію в Україні,

– сказав він.

Водночас він додав, що США продовжують працювати над подальшою передачею зброї українській армії. Зокрема, особливу увагу там звертають на відправку ППО.

"Їм потрібно більше протиповітряної оборони, і ми працюємо над цим, і їм потрібен постійний потік зброї, яку ми їм постачаємо", – сказав радник Білого дому з нацбезпеки.

Додамо, що генерал США Чарльз Браун також заявляв, що Штати мали близько 150 військових інструкторів в Україні, поки Росія не вторглася на українську територію в лютому 2022 року.

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