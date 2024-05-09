Подібні дії мають на меті стримати Росію від її потенційної агресії. Вочевидь рішення про навчання було прийнято на тлі розмов про готовність Путіна провести мініоперацію проти будь-якої країни Балтійського регіону.

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"Бездіяльність не є деескалацією"

Очільник литовського оборонного відомства Лаурінас Кащюнас розповів, що у межах навчань армією країни буде випущено кілька ракет HIMARS з полігону в Кайряй, що на півночі центральної Литви, на 10 кілометрів у Балтійське море.

Я думаю, що це фактор, який також показує деякі позитивні зміни в розумінні того, що бездіяльність не є деескалацією. Якраз навпаки – схід може зрозуміти це як можливість діяти,

– заявив він.

За його словами, це важливий стримувальний чинник, який показує бойову міць Литви та НАТО. Відомо, що це буде перший випадок, коли Литва здійснить стрільби в Балтійське море з цієї системи реактивного залпового вогню.

"Це рішення щодо використання систем HIMARS, я б сказав, ухвалено порівняно недавно. Можна сказати, що це додатковий фактор до раніше запланованого сценарію навчань. Це нововведення, що посилає чіткий сигнал", – додав міністр оборони країни.

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