Подібні дії мають на меті стримати Росію від її потенційної агресії. Вочевидь рішення про навчання було прийнято на тлі розмов про готовність Путіна провести мініоперацію проти будь-якої країни Балтійського регіону.
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"Бездіяльність не є деескалацією"
Очільник литовського оборонного відомства Лаурінас Кащюнас розповів, що у межах навчань армією країни буде випущено кілька ракет HIMARS з полігону в Кайряй, що на півночі центральної Литви, на 10 кілометрів у Балтійське море.
Я думаю, що це фактор, який також показує деякі позитивні зміни в розумінні того, що бездіяльність не є деескалацією. Якраз навпаки – схід може зрозуміти це як можливість діяти,
– заявив він.
За його словами, це важливий стримувальний чинник, який показує бойову міць Литви та НАТО. Відомо, що це буде перший випадок, коли Литва здійснить стрільби в Балтійське море з цієї системи реактивного залпового вогню.
"Це рішення щодо використання систем HIMARS, я б сказав, ухвалено порівняно недавно. Можна сказати, що це додатковий фактор до раніше запланованого сценарію навчань. Це нововведення, що посилає чіткий сигнал", – додав міністр оборони країни.
Росія може напасти на НАТО
- Раніше німецьке видання Bild оприлюднило секретні документи, що містять сценарії можливого конфлікту між НАТО та Росією. Німеччина розглядає гіпотетичний "шлях до конфлікту" з Росією, який може розпочатися вже у 2024 році.
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припускав, що Росія може напасти на країну-члена Північноатлантичного альянсу вже через п'ять – вісім років. За словами Пісторіуса, небезпека для Альянсу зросте, якщо Путін виграє війну проти України.
- Члени НАТО занепокоєні гібридними діями Росії, які становлять загрозу безпеці Альянсу. За повідомленням НАТО, протягом останніх тижнів були висунуті звинувачення кільком особам у зв'язку з ворожою державною діяльністю, яка охоплює Чехію, Естонію, Німеччину, Латвію, Литву, Польщу та Велику Британію.