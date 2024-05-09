Подобные действия имеют целью сдержать Россию от ее потенциальной агрессии. Очевидно решение об учениях было принято на фоне разговоров о готовности Путина провести мини-операцию против любой страны Балтийского региона.

Смотрите также Россия глушит сигнал GPS над странами Балтии: для чего это Кремлю и как угрожает гражданской авиации

"Бездействие не является деэскалацией"

Глава литовского оборонного ведомства Лауринас Кащюнас рассказал, что в рамках учений армией страны будет выпущено несколько ракет HIMARS с полигона в Кайряй, что на севере центральной Литвы, на 10 километров в Балтийское море.

Я думаю, что это фактор, который также показывает некоторые положительные изменения в понимании того, что бездействие не является деэскалацией. Как раз наоборот – восток может понять это как возможность действовать,

– заявил он.

По его словам, это важный сдерживающий фактор, который показывает боевую мощь Литвы и НАТО. Известно, что это будет первый случай, когда Литва осуществит стрельбы в Балтийское море с этой системы реактивного залпового огня.

"Это решение по использованию систем HIMARS, я бы сказал, принято сравнительно недавно. Можно сказать, что это дополнительный фактор к ранее запланированному сценарию учений. Это нововведение, посылает четкий сигнал", – добавил министр обороны страны.

Россия может напасть на НАТО