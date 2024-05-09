Подобные действия имеют целью сдержать Россию от ее потенциальной агрессии. Очевидно решение об учениях было принято на фоне разговоров о готовности Путина провести мини-операцию против любой страны Балтийского региона.
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"Бездействие не является деэскалацией"
Глава литовского оборонного ведомства Лауринас Кащюнас рассказал, что в рамках учений армией страны будет выпущено несколько ракет HIMARS с полигона в Кайряй, что на севере центральной Литвы, на 10 километров в Балтийское море.
Я думаю, что это фактор, который также показывает некоторые положительные изменения в понимании того, что бездействие не является деэскалацией. Как раз наоборот – восток может понять это как возможность действовать,
– заявил он.
По его словам, это важный сдерживающий фактор, который показывает боевую мощь Литвы и НАТО. Известно, что это будет первый случай, когда Литва осуществит стрельбы в Балтийское море с этой системы реактивного залпового огня.
"Это решение по использованию систем HIMARS, я бы сказал, принято сравнительно недавно. Можно сказать, что это дополнительный фактор к ранее запланированному сценарию учений. Это нововведение, посылает четкий сигнал", – добавил министр обороны страны.
Россия может напасть на НАТО
- Ранее немецкое издание Bild обнародовало секретные документы, содержащие сценарии возможного конфликта между НАТО и Россией. Германия рассматривает гипотетический "путь к конфликту" с Россией, который может начаться уже в 2024 году.
- Министр обороны Германии Борис Писториус предполагал, что Россия может напасть на страну-члена Североатлантического альянса уже через пять – восемь лет. По словам Писториуса, опасность для Альянса возрастет, если Путин выиграет войну против Украины.
- Члены НАТО обеспокоены гибридными действиями России, которые представляют угрозу безопасности Альянса. По сообщению НАТО, в течение последних недель были выдвинуты обвинения нескольким лицам в связи с враждебной государственной деятельностью, которая охватывает Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Великобританию.