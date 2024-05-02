Об этом говорится в опубликованном заявлении НАТО. Его обнародовали в четверг, 2 мая.

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Что говорят в НАТО

Альянс отметил, что в течение последних недель были выдвинуты обвинения нескольким лицам в связи с враждебной государственной деятельностью, которая охватывает Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Великобританию.

Эти инциденты являются частью кампании по активизации деятельности, которую Россия продолжает осуществлять в евроатлантическом регионе, в частности на территории Альянса и через подконтрольных ей лиц. Это включает дезинформацию, саботаж, акты насилия, кибер- и электронное вмешательство, кампании по дезинформации и другие гибридные операции",

– говорится в заявлении.

Там добавили, что члены НАТО выразили "глубокую обеспокоенность" гибридными действиями России, которые представляют угрозу безопасности Альянса.

"Мы поддерживаем пострадавших членов Альянса и солидарны с ними. Мы будем действовать индивидуально и коллективно в ответ на эти действия и продолжать тесно координировать свои действия", – отметили в НАТО.

Там также пообещали продолжать усиление устойчивости к гибридным российским угрозам и призвали Россию "выполнять свои международные обязательства так же, как члены Альянса выполняют свои".

"Действия России не остановят членов Альянса от продолжения поддержки Украины", – подчеркивается в заявлении.

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