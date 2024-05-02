Про це йдеться в опублікованій заяві НАТО. Її оприлюднили в четвер, 2 травня.
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Що говорять в НАТО
Альянс зауважив, що протягом останніх тижнів були висунуті звинувачення кільком особам у зв'язку з ворожою державною діяльністю, яка охоплює Чехію, Естонію, Німеччину, Латвію, Литву, Польщу та Велику Британію.
Ці інциденти є частиною кампанії з активізації діяльності, яку Росія продовжує здійснювати в євроатлантичному регіоні, зокрема на території Альянсу і через підконтрольних їй осіб. Це включає дезінформацію, саботаж, акти насильства, кібер- і електронне втручання, кампанії з дезінформації та інші гібридні операції",
– йдеться в заяві.
Там додали, що члени НАТО висловили "глибоке занепокоєння" гібридними діями Росії, які становлять загрозу безпеці Альянсу.
"Ми підтримуємо постраждалих членів Альянсу й солідарні з ними. Ми будемо діяти індивідуально і колективно у відповідь на ці дії і продовжуватимемо тісно координувати свої дії", – наголосили в НАТО.
Там також пообіцяли продовжувати посилення стійкості до гібридних російських загроз і закликали Росію "виконувати свої міжнародні зобов'язання так само, як члени Альянсу виконують свої".
"Дії Росії не зупинять членів Альянсу від продовження підтримки України", – підкреслюється в заяві.
Російські шпигуни активізувалися за кордоном: коротко
- По всій Європі з'являються повідомлення про активізацію російських шпигунів.
- 17 квітня у німецькій Баварії затримали двох шпигунів, які працювали на спецслужби Росії і хотіли зірвати військову допомогу Україні.
- Суд буде обирати їм запобіжний захід.