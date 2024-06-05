За даними німецького міністра, нова потенційна війна може бути з будь-яким агресором, в тому числі з Росією. Водночас Пісторіус вкотре засудив повномасштабне вторгнення країни-агресорки в Україну.

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Німеччина має готуватися до можливої війни у майбутньому

Пісторіус під час виступу в німецькому уряді заявив, що його країна повинна бути готовою до потенційної війни до 2029 року. Тому Німеччина має нарощувати свої військові спроможності.

У цьому контексті три питання є ключовими: персонал, матеріали та фінанси,

– підкреслив Пісторіус.

Крім того, міністр оборони переконаний, що відновлення військової служби у Німеччині є вкрай необхідним. Пісторіус також зауважив, що у Бундесвер повинні бути зроблені значні інвестиції, щоб мати можливість знову вести війну, якщо вона настане у найближчому майбутньому.

За словами міністра це повинно діяти, як "стримувальний фактор, щоб не допустити найгіршого". Пісторіус наголосив, що "у надзвичайних ситуаціях нам потрібні молоді чоловіки і жінки, які можуть захистити цю країну".

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Окрім того, глава Міноборони Німеччини наголосив, що Росія давно перейшла на військову економіку і продовжує озброюватися.

"Ми не повинні вірити, що Путін зупиниться біля кордонів України, якщо він зайде так далеко. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну", – сказав він.

Пісторіус також підкреслив, що треба чітко розуміти, що перемога Росії буде для Німеччини "дорожчою, ніж нинішня підтримка України". Водночас він чітко зазначив, що за нинішніх умов Німеччина не стане учасником війни Росії проти України.

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