Западное издание сообщает, что члены Альянса пошли на расширение сотрудничества несмотря на новые угрозы Москвы об эскалации конфликта. Западные официальные лица и Конгресс США знакомы с ситуацией.

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Зачем нужен спецпредставитель НАТО

План, который будет обнародован на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне, в случае одобрения предусматривает создание новой должности "старшего гражданского представителя" Альянса в Украине. Ее создадут по образцу подобной должности, которая была в Афганистане в течение почти двадцати лет размещения войск НАТО там.

Новый представитель будет координировать поддержку Украины, включая потоки военной помощи Киеву из разных западных стран. Должность посланника также пошлет политический сигнал как Украине, так и России о приверженности Альянса к борьбе Киева. В НАТО понимают, что украинское правительство стремится стать постоянным членом НАТО, чтобы усилить свою защиту от российской военной агрессии.

Некоторые западные официальные лица приветствуют создание новой должности посланника в рамках большего пакета поддержки НАТО для Украины, который будет предоставлен на предстоящем саммите в Вашингтоне.

Мы ищем пути институционализации части двусторонней поддержки, которая поступает в Украину, и введение ее в альянс НАТО,

– заявила посол США в НАТО Джулианна Смит.

Должность – замена реальной помощи

Среди представителей НАТО существуют и альтернативные мнения относительно создания новой должности. Некоторые в Альянсе рассматривают роль посланника как часть урезанного пакета помощи, который не соответствует главной цели Украины, формальному присоединению к НАТО.

Один из чиновников анонимно сообщил, что создание должности посланника является частью утешительного приза, который пытаются дать Украине. По его словам, это еще один пример того, что НАТО делает вместо того, чего на самом деле хочет от организации Украина.

В НАТО понимают, что война неизбежна