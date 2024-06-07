Насправді адміністрації Джо Байдена ніщо не заважає ухвалити більш жорстке рішення. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, додавши, що мовиться лише про психологічну неготовність.

До теми Кремль погрожує "фатальними наслідками": що для України означає дозвіл на удари по Росії

Чому США зволікали з рішенням

Загальний стратегічний підхід адміністрації Байдена полягає у мінімізації ризиків. Інколи, з боку це справді виглядає як боягузтво, але США такою стратегією користуються. На щастя, тепер країна поступово знімає бар'єри, які сама перед собою поклала.

Недавно ухвалили рішення, яким частково зняти заборону на удари по Росії. Залишається риторичним питання, а що було б, якби цю заборону зняли пів року або півтора року тому. Малоймовірно, що світ би "перевернувся",

– сказав військовий оглядач.

Якщо зараз вирішили, що Росія не піде на ескалацію і такий дозвіл до ескалації не призведе, то чому це не можна було вирішити ще півтора року тому. Маємо знову риторичне питання. Чомусь США обрали максимально обережний підхід, наслідком якого стали численні затримки з постачанням зброї і в кількості, і в номенклатурі.

Я розумію логіку адміністрації Байдена, але вважаю, що у цьому випадку вона помилкова. У підсумку, ухвалюючи рішення, США фактично визнають свою помилку, бо нічого кардинально не змінилося,

– підкреслив Давид Шарп.

Більші втрати для Росії

На жаль, американці вдаються до активніших дій щоразу, коли в Україні відбувається подія зі знаком мінус. Мається на увазі, масований удар по мирних жителях, спроби знищити енергетику, а зараз намагання знову захопити Харківщину. Лише такі події стають для США та інших країн знаком, що більше чекати не можна.

Якби Україна отримала дозвіл використовувати й далекобійну зброю, то Росія зазнала б дуже болючих втрат. Наприклад, по авіації, яка базується на аеродромах – це суттєво впливає на її активність та ефективність,

– пояснив Давид Шарп.

Відтак цілком ймовірно, що ворожа авіація відійшла б далі, передислокувалася й не перебувала на ближніх аеродромах. Тоді відстань до цілей в Україні була б більшою.

Чи може Росія напасти на НАТО

Наразі Україні не дозволено завдавати ударів по Москві, Підмосков'ю. Причиною називають те, що у такому випадку країна-агресорка накопичить сили та нібито піде війною на Альянс. Насправді, за словами військового оглядача, всі сили, що має Росія вже давно сконцентровані на місті Часів Яр. Знайти більше ресурсів просто немає звідки.

Раніше Захід вважав, що епоха війн закінчилася, але зараз усім зрозуміло, що це не так. У Росії при владі людина, яка готова її почати. До цього треба бути готовим, бо мовиться про мільйони життів, особливо коли говоримо про країну, де одна людина ухвалює рішення. Такий підхід зараз підтримують у США.

З іншого боку, Захід не хоче ескалації, вони побоюються, що в усьому, що стосується ухвалення рішень у Росії, присутній певний елемент неадеквату. А це вже може призвести до зіткнення з НАТО й ризику ядерної ескалації,

– підкреслив Давид Шарп.

Тому ядерний шантаж Росії все-таки має вплив. Ба більше, країни найперше думають про власні інтереси, а вже потім про тих, кому допомагають. Наразі головний їхній інтерес в тому, щоб не було бойового зіткнення.

Удари західною зброєю по Росії: що відомо