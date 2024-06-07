На самом деле администрации Джо Байдена ничто не мешает принять более жесткое решение. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, добавив, что говорится лишь о психологической неготовности.

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Почему США медлили с решением

Общий стратегический подход администрации Байдена заключается в минимизации рисков. Иногда, со стороны это действительно выглядит как трусость, но США такой стратегией пользуются. К счастью, теперь страна постепенно снимает барьеры, которые сама перед собой положила.

Недавно приняли решение, которым частично снять запрет на удары по России. Остается риторическим вопрос, а что было бы, если бы этот запрет сняли полгода или полтора года назад. Маловероятно, что мир бы "перевернулся",

– сказал военный обозреватель.

Если сейчас решили, что Россия не пойдет на эскалацию и такое разрешение к эскалации не приведет, то почему это нельзя было решить еще полтора года назад. Имеем снова риторический вопрос. Почему-то США выбрали максимально осторожный подход, следствием которого стали многочисленные задержки с поставками оружия и в количестве, и в номенклатуре.

Я понимаю логику администрации Байдена, но считаю, что в данном случае она ошибочна. В итоге, принимая решение, США фактически признают свою ошибку, потому что ничего кардинально не изменилось,

– подчеркнул Давид Шарп.

Большие потери для России

К сожалению, американцы прибегают к более активным действиям каждый раз, когда в Украине происходит событие со знаком минус. Имеется в виду, массированный удар по мирным жителям, попытки уничтожить энергетику, а сейчас попытки снова захватить Харьковскую область. Только такие события становятся для США и других стран знаком, что больше ждать нельзя.

Если бы Украина получила разрешение использовать и дальнобойное оружие, то Россия понесла бы очень болезненные потери. Например, по авиации, которая базируется на аэродромах – это существенно влияет на ее активность и эффективность,

– объяснил Давид Шарп.

Поэтому вполне вероятно, что вражеская авиация отошла бы дальше, передислоцировалась и не находилась на ближних аэродромах. Тогда расстояние до целей в Украине было бы больше.

Может ли Россия напасть на НАТО

Сейчас Украине не разрешено наносить удары по Москве, Подмосковью. Причиной называют то, что в таком случае страна-агрессор накопит силы и якобы пойдет войной на Альянс. На самом деле, по словам военного обозревателя, все силы, что имеет Россия уже давно сконцентрированы на городе Часов Яр. Найти больше ресурсов просто неоткуда.

Раньше Запад считал, что эпоха войн закончилась, но сейчас всем понятно, что это не так. В России у власти человек, который готов ее начать. К этому надо быть готовым, потому что речь идет о миллионах жизней, особенно когда говорим о стране, где один человек принимает решения. Такой подход сейчас поддерживают в США.

С другой стороны, Запад не хочет эскалации, они опасаются, что во всем, что касается принятия решений в России, присутствует определенный элемент неадеквата. А это уже может привести к столкновению с НАТО и риску ядерной эскалации,

– подчеркнул Давид Шарп.

Поэтому ядерный шантаж России все-таки имеет влияние. Более того, страны прежде всего думают о собственных интересах, а уже потом о тех, кому помогают. Сейчас главный их интерес в том, чтобы не было боевого столкновения.

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