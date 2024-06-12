Политолог Николай Давидюк в эфире 24 Канала высказал мнение, что это пока красивая сумма. Нужно понимать дедлайн – сколько лет подряд Украина будет получать эти средства.

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По словам политолога, 40 миллиардов евро от НАТО для Украины – это отличная новость. Однако необходимо знать, сколько лет подряд будем получать эту помощь. К примеру, похожее соглашение по безопасности было между США и Израилем. Стране давали разные годы, и она получала от 15 до 30 миллиардов.

Важно, чтобы генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал: "Украина ежегодно в течение 10 лет будет получать 40 миллиардов евро". На что Киев ответит: "То есть почти полтриллиона евро заедет в украинскую оборонку, и наше государство автоматически попадет в десятку сильнейших армий мира, а Россия будет на две ступеньки ниже".

Но ведь не говорят "сколько" – во время войны, год после нее, два года или сто лет подряд. Надо спросить о дедлайнах, пока они находятся в состоянии романтической ответственности перед Украиной и готовы будут давать эти деньги,

– отметил Николай Давидюк.

Исчезнет угроза – испарится романтическая ответственность. Сразу закроются европейские и западные кошельки, и страны-партнеры будут пытаться как можно меньше предоставлять Украине помощи.

Поэтому сейчас необходимо, чтобы гарантии безопасности не были пустыми бумажками. К примеру, в некоторых уже подписанных соглашениях говорится о консультациях в течение 24 часов. По мнению политолога, это "мощная" гарантия – приехали, посочувствовали и уехали. Нужно наоборот насыщать их финансовыми и вооруженными обязательствами.

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