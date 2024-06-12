Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе 12 июня рассказал, о чем он договорился во время переговоров с Виктором Орбаном. Об этом генсек НАТО заявил перед встречей министров обороны стран Альянса, пишет 24 Канал.

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Что пообещал Столтенбергу Орбан

Генеральный секретарь НАТО сказал, что по "одному конкретному вопросу", а именно – рамок поддержки Украины, в рамках которых НАТО будет иметь ведущую роль в координации поддержки и обучении украинских военных – "были разные взгляды".

Венгрия не будет участвовать в этих усилиях НАТО, и я принимаю эту позицию... В то же время премьер-министр заверил меня, что Венгрия не будет противодействовать этим усилиям, позволяя другим союзникам двигаться вперед, и он подтвердил, что Венгрия будет продолжать полностью выполнять свои обязательства перед НАТО,

– заявил Йенс Столтенберг.

Он объяснил, что сказал на встрече с Виктором Орбаном, что цель НАТО – это мир. Альянс "призван предотвращать войны и конфликты, однако делать это путем надежного сдерживания и недопущения просчетов Москвы или других врагов в нашей способности защищать всех союзников".

"Я также вполне уверен, что Венгрия согласится с заявлениями, которые будут произнесены на саммите НАТО, подтверждающие ключевые ценности и цели НАТО", – заверил генсек Альянса.

НАТО может координировать поддержку Украины