Міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з журналістами у штаб-квартирі НАТО розповів про те, як НАТО хоче посилити свою роль у наданні військової допомоги Україні. За його словами, він спілкувався з цього приводу з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом, передає 24 Канал.

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НАТО хоче закривати певні питання

За словами Умєрова, НАТО хоче залучитися, щоб посилити коаліцію шляхом супроводження наших двосторонніх відносин з партнерами.

Багато країн, які беруть участь у зустрічах у форматі "Рамштайн", є країнами НАТО, тож сама організація хоче долучитися, щоб супроводжувати управлінські питання щодо постачання міжнародної технічної допомоги, щодо фінансування і для проведення функціонального супроводження допомоги, яка надається.

Іноді НАТО каже, що деякі країни дають зобов’язання, які невчасно приходять, і НАТО хоче закривати ці питання управлінські, щоб більше спілкуватися і мати юридичний мандат доєднатися. Щоб юридично у них була можливість телефонувати країнам від імені НАТО і питати, чи ця військова допомога, технічна, фінансова дійшла,

– пояснив очільник Міноборони.

Якщо будуть виникати затримки, то Альянс буде використовувати свої спроможності. За словами Умєрова, НАТО хоче долучитись юридично до того, щоб супроводжувати. Як зазначив Міністр оборони, такий формат розширює наші відносини, щоб Україна вчасно отримувала цю допомогу.

Новий план НАТО має бути затверджений 14 червня.

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