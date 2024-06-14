Министр обороны Рустем Умеров на встрече с журналистами в штаб-квартире НАТО рассказал о том, как НАТО хочет усилить свою роль в оказании военной помощи Украине. По его словам, он общался по этому поводу с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом, передает 24 Канал.

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НАТО хочет закрывать определенные вопросы

По словам Умерова, НАТО хочет привлечь, чтобы усилить коалицию путем сопровождения наших двусторонних отношений с партнерами.

Многие страны, которые участвуют во встречах в формате "Рамштайн", являются странами НАТО, поэтому сама организация хочет присоединиться, чтобы сопровождать управленческие вопросы по поставке международной технической помощи, по финансированию и для проведения функционального сопровождения помощи, которая предоставляется.

Иногда НАТО говорит, что некоторые страны дают обязательства, которые не вовремя приходят, и НАТО хочет закрывать эти вопросы управленческие, чтобы больше общаться и иметь юридический мандат присоединиться. Чтобы юридически у них была возможность звонить странам от имени НАТО и спрашивать, или эта военная помощь, техническая, финансовая дошла,

– объяснил глава Минобороны.

Если будут возникать задержки, то Альянс будет использовать свои возможности. По словам Умерова, НАТО хочет приобщиться юридически к тому, чтобы сопровождать. Как отметил министр обороны, такой формат расширяет наши отношения, чтобы Украина вовремя получала эту помощь.

Новый план НАТО должен быть утвержден 14 июня.

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