Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не считает, что использование оружия Альянса на территории России является эскалацией. Такое заявление он сделал перед встречей министров обороны государств НАТО.
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О каком оружии идет речь
Столтенберг также объяснил, о каком именно оружии говорится.
НАТО не считает применение оружия Альянса, включая F-16, на территории РФ эскалацией,
– заявил он.
Украина долго боролась за возможность использовать оружие, которое предоставляют союзники, по территории России. Кроме этого, США также сняли запрет на поставку своего оружия бригаде "Азов". Запрет действовал примерно 10 лет.
Россия уже ощущает удары оружием Запада по своей территории
- Все больше стран разрешает Украине атаковать вражеские цели на территории России. Между тем в Кремле угрожают эскалацией конфликта после этого. Глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал эти путинские угрозы. По словам Буданова, разрешение атаковать Россию облегчит ситуацию на фронте. Об этом он заявил в интервью украинским журналистам.
- Глава ГУР отметил, что Россия уже чувствует на себе украинские удары. Он добавил, что традиционные угрозы Путина, что так Украина и Запад переходят черту, – пустые разговоры.
- Кроме этого, он сказал, что так называемых "красных линий" не существует.