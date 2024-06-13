Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не вважає, що використання зброї Альянсу на території Росії є ескалацією. Таку заяву він зробив перед зустріччю міністрів оборони держав НАТО.

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Про яку зброю йдеться

Столтенберг також пояснив, про яку саме зброю мовиться.

НАТО не вважає застосування зброї Альянсу, включаючи F-16, на території РФ ескалацією,

– заявив він.

Україна довго боролась за можливість використовувати зброю, яку надають союзники, по території Росії. Крім цього, США також зняли заборону на постачання своєї зброї бригаді "Азов". Заборона діяла приблизно 10 років.

Росія вже відчуває удари зброєю Заходу по своїй території