За словами Буданова дозвіл атакувати Росію полегшить ситуацію на фронті. Про це він заявив в інтерв'ю українським журналістам.
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Для Путіна не існує червоних ліній
Голова ГУР зауважив, що Росія уже відчуває на собі українські удари.
Вони вже відчувають це все. Що ж готуватись? Як то кажуть, пізно пити Боржомі вже,
– зазначив Буданов.
Він додав, що традиційні погрози Путіна, що так Україна та Захід переходять межу, – пусті балачки.
"Червоних ліній не існує. Якщо вони існують, то де вони? За стільки років казав (Путін – 24 Канал), що точно уже перейшли", – зауважив Буданов.
За його словами, усі ці залякування російського диктатора лише "гра на публіку".
Дозвіл бити Україні по Росії: останні новини
- Видання The Politico у середу, 12 червня, заявило про те, що Байден таємно дозволив Україні бити по території Росії поблизу Харківської області. Таке рішення закликали прийняти президента США конгресмени.
- Відповідний дозвіл атакувати російську територію Україна отримала також від Німеччини. Шольц, посилаючись на міжнародне законодавство, наголосив, що Україна має право захищатися від нападів на свою територію.
- Ймовірно, свій дозвіл бити по Росії дала й Франція. Президент Макрон казав, що Україна повинна мати можливість нейтралізовувати бази, з яких росіяни атакують українську територію.
- А от про дозвіл бити по російських об'єктах від Великої Британії йшлося ще раніше. Там казали, що їхню зброю можна використовувати так, як вирішать у Києві, і потреба у захисті від російських атак цілком зрозуміла.