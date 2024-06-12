Це 24 Каналу зауважив офіцер бригади “Азов” Сергій "Джедай" Ротчук. Він підкреслив, що потенційно це рішення може вплинути на локальне ведення бойових дій.

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Підвищити ефективність "Азову"

Сергій "Джедай" Ротчук зазначив, що знав про це рішення до того, як інформація з’явилась у медіа. Цю новину бригада "Азов" сприйняла дуже позитивно. Проте потрібно розуміти, що між зняттям заборони та наданням зброї може пройти деякий час.

Тому коли ми цю зброю отримаємо по факту, тоді вже можна буде говорити про якісь результати. Потенційно це може вплинути на локальне ведення бойових дій, бо це підвищить ефективність роботи нашого підрозділу у рази,

– підкреслив він.

За словами офіцера, хороша зброя підвищить ефективність бригади "Азов" та збереже життя наших захисників.

Що відомо про рішення США