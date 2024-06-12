Это 24 Каналу отметил офицер бригады “Азов” Сергей "Джедай" Ротчук. Он подчеркнул, что потенциально это решение может повлиять на локальное ведение боевых действий.

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Повысить эффективность "Азова"

Сергей "Джедай" Ротчук отметил, что знал об этом решении до того, как информация появилась в медиа. Эту новость бригада "Азов" восприняла очень положительно. Однако нужно понимать, что между снятием запрета и предоставлением оружия может пройти некоторое время.

Поэтому когда мы это оружие получим по факту, тогда уже можно будет говорить о каких-то результатах. Потенциально это может повлиять на локальное ведение боевых действий, потому что это повысит эффективность работы нашего подразделения в разы,

– подчеркнул он.

По словам офицера, хорошее оружие повысит эффективность бригады "Азов" и сохранит жизнь наших защитников.

Что известно о решении США