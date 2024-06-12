Это 24 Каналу отметил офицер бригады “Азов” Сергей "Джедай" Ротчук. Он подчеркнул, что потенциально это решение может повлиять на локальное ведение боевых действий.
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Повысить эффективность "Азова"
Сергей "Джедай" Ротчук отметил, что знал об этом решении до того, как информация появилась в медиа. Эту новость бригада "Азов" восприняла очень положительно. Однако нужно понимать, что между снятием запрета и предоставлением оружия может пройти некоторое время.
Поэтому когда мы это оружие получим по факту, тогда уже можно будет говорить о каких-то результатах. Потенциально это может повлиять на локальное ведение боевых действий, потому что это повысит эффективность работы нашего подразделения в разы,
– подчеркнул он.
По словам офицера, хорошее оружие повысит эффективность бригады "Азов" и сохранит жизнь наших защитников.
Что известно о решении США
- Штаты имели запрет на передачу своего вооружения бригаде "Азов". Примерно 10 лет назад бойцам "Азова" запретили использовать американское оружие, поскольку официальные лица США подозревали, что некоторые из основателей подразделения придерживались расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов. Правозащитники ООН обвинили "Азов" в нарушениях гуманитарных норм.
- В США сняли запрет на поставки американского оружия бригаде "Азов". Государственный департамент провел проверку и не нашел доказательств грубых нарушений прав человека, совершенных бригадой "Азов". Кроме этого, там отметили, что над дискредитацией бригады активно работала российская пропаганда.
- В "Азове" заявили, что это новая страница в истории подразделения. Таким образом бригада "Азов" становится еще мощнее, профессиональнее и опаснее для оккупантов.