Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував дозвіл бити німецькою зброєю по цілях на території Росії. Він наголосив, що Україна, згідно з міжнародним правом, може захищатися від нападів на свою територію, міста та громадян.
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Втягнення Німеччини у війну – недопустимо
Шольц пояснив своє рішення тим, що Росія відкрила новий фронт проти міста Харків.
З цієї причини Україна також може використовувати зброю, яку постачаємо ми та наші союзники – завжди відповідно до міжнародних правових зобов’язань,
– сказав він.
Водночас канцлер Німеччини підкреслив, що не допустить втягування Німеччини у війну Росії проти України. За його словами, це правильно тісно координувати дії з партнерами та союзниками "знову і знову", перш ніж приймати такі далекосяжні рішення.
Він додав, що громадяни можуть розраховувати на виважені дії та зважені ризики.
Я на цьому стою як канцлер, який відданий миру та безпеці Німеччини,
– наголосив Шольц.
Чи може Україна бити зброєю від США по Москві
- Президент США Джо Байден підтвердив, що Україна отримала дозвіл на використання американської зброї для ударів ЗСУ по території Росії. Водночас він категоричний у застосуванні американської зброї для ударів безпосередньо по Москві чи Кремлю.
- Американський лідер не відповів прямо, але дав зрозуміти, що удари не будуть дозволені для націлювання на столицю Росії чи резиденцію уряду.
- За його словами, США не санкціонують удари на 200 миль углиб Росії, не санкціонують удари по Москві, по Кремлю.