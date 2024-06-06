Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував дозвіл бити німецькою зброєю по цілях на території Росії. Він наголосив, що Україна, згідно з міжнародним правом, може захищатися від нападів на свою територію, міста та громадян.

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Втягнення Німеччини у війну – недопустимо

Шольц пояснив своє рішення тим, що Росія відкрила новий фронт проти міста Харків.

З цієї причини Україна також може використовувати зброю, яку постачаємо ми та наші союзники – завжди відповідно до міжнародних правових зобов’язань,

– сказав він.

Водночас канцлер Німеччини підкреслив, що не допустить втягування Німеччини у війну Росії проти України. За його словами, це правильно тісно координувати дії з партнерами та союзниками "знову і знову", перш ніж приймати такі далекосяжні рішення.

Він додав, що громадяни можуть розраховувати на виважені дії та зважені ризики.

Я на цьому стою як канцлер, який відданий миру та безпеці Німеччини,

– наголосив Шольц.

Чи може Україна бити зброєю від США по Москві