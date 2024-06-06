Так, вночі одночасно за різними адресами виникло 5 пожеж. Горіли три житлові будинки, господарчі споруди, 8 легкових автомобілів та недіючий будівельний гіпермаркет.

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Окупанти повністю знищили Епіцентр у Херсоні

У ніч проти 6 червня ворог активно гатив по Херсону. Для ліквідації наслідків ворожих обстрілів було задіяно усі сили та засоби. До самого ранку херсонські вогнеборці гасили пожежі.

Однак російські загарбники продовжували обстрілювати житлові квартали міста. На жаль, подібні злочини окупантів не минулись без наслідків. Росіяни знищили ще один Епіцентр у Херсоні.

Як повідомили у пресслужбі Епіцентру, ворог вже вдруге з початку повномасштабної війни поцілив у цей торговельний центр. Відомо, що об’єкт не працював з травня минулого року, коли був сильно пошкоджений артилерійським обстрілом.

Згідно з оприлюдненою інформацією, тоді підступна атака окупаційних військ призвела до загибелі трьох співробітників компанії. Цього разу, на щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Росія знищила Епіцентр у Херсоні / Фото ДСНС

Після перших влучань в торговому центрі спрацювала система пожежогасіння, проте її потужностей не вистачило через високу щільність обстрілу. На жаль, це призвело до невиправних наслідків.

Відчайдушних зусиль для боротьби з вогнем докладали й співробітники ДСНС, але вони були змушені припиняти роботу через ризик повторних ударів. В результаті торговий центр загальною площею 16,6 тисячі квадратних метрів згорів,

– йдеться у повідомленні.

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Це не перший удар

Повідомляється, що це вже другий ТЦ "Епіцентр" в Херсоні знищений ворогом. На початку лютого 2023 року через потужний артилерійський обстріл вщент згорів торговельний центр Епіцентр площею 20,5 тисяч квадратних метрів на Бериславському шосе, 17.

Таким чином російська армія намагається знищити критичну для життєдіяльності інфраструктуру міста та об’єкти, що забезпечують населення всіма необхідними товарами.

Загалом починаючи з лютого 2022 року були повністю знищені сім ТЦ Епіцентр у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові та два у Херсоні загальною площею понад 125,6 тисячі квадратних метрів.

Внаслідок пошкоджень та близькості до зон бойових дій тимчасово не працюють два торгові центри – у Краматорську та Харкові. Загальна площа цих об’єктів – 46,5 тисяч квадратних метрів.

Ще один торговий об’єкт компанії у Мелітополі площею 5430 квадратних метрів опинився під окупацією. Таким чином внаслідок широкомасштабної військової агресії Епіцентр втратив вже 10 об’єктів, які були повністю знищені, окуповані або пошкоджені.

Їхня загальна площа складає понад 177,5 тисяч квадратних метрів.