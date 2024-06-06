Окрім того, вночі вибухи лунали й на Запоріжжі. Втім, про наслідки місцева влада не повідомляла.
До теми Російські війська запускали "Шахеди": куди летіли ворожі БпЛА
На Хмельниччині спалахнула пожежа
Як повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, у ніч проти 6 червня українські захисники збили 1 ворожий ударний безпілотник типу "Шахед".
Окрім того, внаслідок атаки в одному з населених пунктів Хмельниччини виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті.
Працюють усі відповідні служби, пожежу ліквідовують наші працівники ДСНС. Травмованих чи загиблих немає,
– уточнив Тюрін.
Скільки "Шахедів" збила ППО
У Повітряних силах повідомили, що у ніч на 6 червня 2024 року російські окупанти атакували Україну 18 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Традиційно ворог запускав дрони-камікадзе з Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.
Сили ППО провели потужну бойову роботу й знищили 17 з 18 дронів-камікадзе. Збивали ударні БпЛА в межах Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.
У Миколаївській ОВА повідомили, що в межах області українські захисники знищили 8 ударних безпілотників типу "Шахед".
Ворог майже щоночі атакує "Шахедами"
- У ніч проти 5 червня окупанти атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Загалом, окупанти запустили 27 ударних безпілотників. Сили ППО знищили 22 дрони-камікадзе.
- 4 червня російські військові також запускали дрони-камікадзе. Втім, це були не "Шахеди", а безпілотники невідомого типу. Загалом ворог намагався атакувати 4 дронами. Сили ППО ліквідували 2 БпЛА, а ще 2 – самоліквідувалися в повітрі.
- У ніч проти 2 червня окупанти також атакували дронами-камікадзе. Ворог запустив 25 безпілотників, 24 з них – ліквідували українські захисники.
- Варто додати, що під час атаки 2 червня окупанти намагалися завдати ударів по Києву. Втім, українські захисники зламали плани ворога, й у столиці не зафіксували влучань, руйнувань, а також не повідомляли про постраждалих.
- У КМДА додали, що уламки збитих "Шахедів" впали за межами міста. Вони не спричинили ніяких руйнувань чи пошкоджень.