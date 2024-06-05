Вранці 5 червня стало відомо, що протиповітряна оборона вночі ліквідувала 22 безпілотники під час повітряної тривоги та інтенсивної атаки. Загалом ворог запустив 27 дронів.

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ППО України успішно відпрацювала

Як зазначають у Повітряних силах, загарбники випустили 27 цілей:

із районів Курська, що в Росії;

із мису Чауда, що в окупованому Криму.

До відбиття повітряного нападу противника залучали зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України,

– вказано в джерелі.

22 "Шахеди" вдалось ліквідувати на території таких регіонів:

Миколаївська область;

Херсонська область;

Дніпропетровська область;

Сумська область;

Полтавська область.

Слід сказати, що ще пізно ввечері 4 червня в різних регіонах України лунала тривога, Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування "Шахедів". Дрони летіли у бік Миколаївської, Полтавської, Херсонської, Харківської, Сумської та інших областей.

Близько 02:15 уже 5 червня Повітряні сили проінформували про другу групу дронів, що летить у бік Сумщини, Полтавщини, Дніпропетровщини та Запоріжжя. Остаточно загроза минула лише близько 04:00, коли пролунав відбій повітряної тривоги.

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Росія не припиняє повітряний терор

Ввечері 4 червня Генштаб Збройних Сил України звітував, що протягом доби противник завдавав по території України:

три ракетні удари із застосуванням чотирьох ракет;

45 ударів авіацією із використанням 52 КАБів та 479 дронів.

Водночас важливо, що російські окупанти здійснили 2862 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів зброї. Загалом загарбники намагаються використати перевагу в живій силі, техніці та підтримку з повітря.

Попри інтенсивний тиск з боку противника, українські захисники дають ефективну відсіч, утримують оборонні рубежі та позиції.

Лише за минулу добу Росія втратила 1 280 представників особового складу свого війська. загалом від початку вторгнення – 513 700 бійців.