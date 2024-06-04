Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу для низки регіонів. Редакція 24 Каналу закликає не ігнорувати повітряну тривогу та прямувати у безпечне місце. Це вбереже життя та полегшить роботу ППО.

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Атака "Шахедів" на Україну

23:24, 4 червня Курс ворожих дронів-камікадзе Шахеди" з Херсонщини – на Дніпропетровщину, курсом на Кривий Ріг.

Нова група "Шахедів" на півночі Херсонщини прямують у тому ж напрямку.

Кілька груп "Шахедів" на Полтавщині рухаються на південний захід.

Кілька груп "Шахедів" вздовж кордону Харківської і Сумської області рухаються на Полтавщину.

Нова група "Шахедів" з Бєлгородської області Росії – курсом на Сумщину.

23:07, 4 червня "Шахеди" на Полтавщині – курсом на Миргород. Також в ПС попередили про нові групи "Шахедів": Нова група БпЛА на Харківщині – курсом південно-західним.

Кілька груп "Шахедів" на Херсонщині, рухаються на північний захід.

22:57, 4 червня Група "Шахедів" на півночі Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

22:46, 4 червня Група "Шахедів" на півночі Харківщини, курсом на Полтавщину.

22:35, 4 червня В ПС повідомили і про загрозу застосування "Шахедів" для Полтавської області.