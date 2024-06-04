Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу для низки регіонів. Редакція 24 Каналу закликає не ігнорувати повітряну тривогу та прямувати у безпечне місце. Це вбереже життя та полегшить роботу ППО.
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Атака "Шахедів" на Україну
Курс ворожих дронів-камікадзе
- Шахеди" з Херсонщини – на Дніпропетровщину, курсом на Кривий Ріг.
- Нова група "Шахедів" на півночі Херсонщини прямують у тому ж напрямку.
- Кілька груп "Шахедів" на Полтавщині рухаються на південний захід.
- Кілька груп "Шахедів" вздовж кордону Харківської і Сумської області рухаються на Полтавщину.
- Нова група "Шахедів" з Бєлгородської області Росії – курсом на Сумщину.
"Шахеди" на Полтавщині – курсом на Миргород.
Також в ПС попередили про нові групи "Шахедів":
- Нова група БпЛА на Харківщині – курсом південно-західним.
- Кілька груп "Шахедів" на Херсонщині, рухаються на північний захід.
Група "Шахедів" на півночі Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
Група "Шахедів" на півночі Харківщини, курсом на Полтавщину.
В ПС повідомили і про загрозу застосування "Шахедів" для Полтавської області.
В Повітряних силах повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА для Сумщини та Харківщини.