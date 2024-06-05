Утром 5 июня стало известно, что противовоздушная оборона ночью ликвидировала 22 беспилотника во время воздушной тревоги и интенсивной атаки. В целом враг запустил 27 дронов.
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ПВО Украины успешно отработала
Как отмечают в Воздушных силах, захватчики выпустили 27 целей:
- из районов Курска, что в России;
- с мыса Чауда, что в оккупированном Крыму.
К отражению воздушного нападения противника привлекали зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,
– указано в источнике.
22 "Шахеда" удалось ликвидировать на территории таких регионов:
- Николаевская область;
- Херсонская область;
- Днепропетровская область;
- Сумская область;
- Полтавская область.