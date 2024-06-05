Противник бешеными темпами теряет и технику. В Генштабе ВСУ по состоянию на утро 5 июня обновили статистику потерь российской армии.

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С начала полномасштабного вторжения потери российской армии достигли более 513 тысяч воинов.

Потери России по состоянию на 5 июня

  • личного состава – около 513700 (+1280) человек,
  • танков – 7806 (+12) единиц,
  • боевых бронированных машин – 15036 (+16),
  • артиллерийских систем – 13385 (+40),
  • РСЗВ – 1092 (+0),
  • средства ПВО – 830 (+3),
  • самолетов – 357 (+0),
  • вертолетов – 326 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10805 (+39),
  • крылатые ракеты – 2270 (+2),
  • корабли /катера – 27 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 18297 (+69),
  • специальная техника – 2223 (+12).


Потери россиян по состоянию на сегодня / Инфографика Генштаба

Ситуация на фронте: актуально

  • В Генштабе сообщают, что ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой.
  • Вчера захватчики интенсивно атаковали украинских военных на Покровском направлении. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районе Очеретино.
  • На Харьковском направлении войска агрессора пытались штурмовать позиции украинских подразделений в районе Волчанска.