Противник бешеными темпами теряет и технику. В Генштабе ВСУ по состоянию на утро 5 июня обновили статистику потерь российской армии.

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С начала полномасштабного вторжения потери российской армии достигли более 513 тысяч воинов.

Потери России по состоянию на 5 июня

личного состава – около 513700 (+1280) человек,

танков – 7806 (+12) единиц,

боевых бронированных машин – 15036 (+16),

артиллерийских систем – 13385 (+40),

РСЗВ – 1092 (+0),

средства ПВО – 830 (+3),

самолетов – 357 (+0),

вертолетов – 326 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10805 (+39),

крылатые ракеты – 2270 (+2),

корабли /катера – 27 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 18297 (+69),

специальная техника – 2223 (+12).



Потери россиян по состоянию на сегодня / Инфографика Генштаба

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