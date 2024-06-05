В этом материале 24 Канала узнавайте о главных событиях с фронта и тыла за среду, 5 июня. Заметим, это уже восемьсот тридцать третьи сутки с начала войны.
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Укрэнерго отмечает, что не предусматривает значительного увеличения лимитов потребления электроэнергии в ближайшей перспективе.
В целом ситуация в энергосистеме осложнилась из-за ракетных атак. Фиксируют также снижение производительности солнечных электростанций и потепления.
Неспокойная ночь
Еще поздно вечером 4 июня в разных регионах Украины звучала тревога, Воздушные силы сообщали об угрозе применения "Шахедов". Дроны летели в сторону Николаевской, Полтавской, Херсонской, Харьковской, Сумской и других областей.
Около 02:15 уже 5 июня стало известно о второй группе дронов, летящей в сторону Сумщины, Полтавщины, Днепропетровщины и Запорожья. Окончательно угроза миновала лишь около 04:00.