Еще поздно вечером 4 июня в разных регионах Украины звучала тревога, Воздушные силы сообщали об угрозе применения "Шахедов". Дроны летели в сторону Николаевской, Полтавской, Херсонской, Харьковской, Сумской и других областей.

Около 02:15 уже 5 июня стало известно о второй группе дронов, летящей в сторону Сумщины, Полтавщины, Днепропетровщины и Запорожья. Окончательно угроза миновала лишь около 04:00.