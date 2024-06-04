Россия развернула полномасштабную агрессию против Украины 832 дня назад. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.
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В Днепре были взрывы
Утро четвертого июня выдалось совсем неспокойным в Днепре. В городе прогремели по меньшей мере два взрыва. По данным мониторинговых сообществ, враг ударил ракетой X-59.
Местные сообщества сообщают, что после взрывов в городе можно было увидеть задымление. Также есть информация о сильном пожаре. Возник он, предварительно, на месте падения обломков ракеты.
Топгенерал Норвегии призвал НАТО готовиться к войне с Россией
Главнокомандующий армии Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен считает, что у НАТО есть 2 – 3 года, чтобы подготовиться к возможной войне с Россией.
Ранее в Альянсе считали, что России понадобится до десяти лет для восстановления военного потенциала после изнурительного вторжения в Украину. Однако, по словам Кристофферсена, благодаря действующей промышленной базе, этот период значительно сократился.
Россия запускала "Шахеды"
Россияне в очередной раз запустили дроны по Украине в ночь 4 июня.
Прокуратура о новых случаях издевательства над пленными
Недавно сеть всколыхнуло видео на котором оккупанты издевались над украинскими военнопленными, вероятно, на Харьковском направлении. На него уже отреагировал начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов.
По словам Белоусова, с видео, которое стало доступным, можно установить по меньшей мере два военных преступления, предусмотренные Римским статутом. Сейчас идентифицируются все лица, лица которых видно на видео, а также место возможного преступления.