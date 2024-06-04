06:14, 4 июня

Утро четвертого июня выдалось совсем неспокойным в Днепре. В городе прогремели по меньшей мере два взрыва. По данным мониторинговых сообществ, враг ударил ракетой X-59.

Местные сообщества сообщают, что после взрывов в городе можно было увидеть задымление. Также есть информация о сильном пожаре. Возник он, предварительно, на месте падения обломков ракеты.