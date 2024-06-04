Росія розгорнула повномасштабну агресію проти України 832 дні тому. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також "Крик та істерика у Вашингтоні": що переконає США дозволити бити ATACMS по Росії
У Дніпрі були вибухи
Ранок четвертого червня видався зовсім неспокійним у Дніпрі. В місті пролунали щонайменше два вибухи. За даними моніторингових спільнот, ворог ударив ракетою X-59.
Місцеві спільноти повідомляють, що після вибухів у місті можна було побачити задимлення. Також є інформація про сильну пожежу. Виникла вона, попередньо, на місці падіння уламків ракети.
Топгенерал Норвегії закликав НАТО готуватися до війни з Росією
Головнокомандувач армії Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен вважає, що у НАТО є 2 – 3 роки, щоб підготуватися до можливої війни з Росією.
Раніше в Альянсі вважали, що Росії знадобиться до десяти років для відновлення військового потенціалу після виснажливого вторгнення в Україну. Однак, за словами Крістофферсена, завдяки чинній промисловій базі, цей період значно скоротився.
Росія запускала "Шахеди"
Росіяни вкотре запустили дрони по Україні у ніч 4 червня.
Прокуратура про нові випадки знущання з полонених
Нещодавно мережу сколихнуло відео на якому окупанти знущалися з українських військовополонених, ймовірно, на Харківському напрямку. На нього вже відреагував начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Бєлоусов.
За словами Бєлоусова, з відео, яке стало доступним, можна встановити щонайменше два воєнні злочини, передбачені Римським статутом. Наразі ідентифікуються всі особи, обличчя яких видно на відео, а також місце можливого злочину.