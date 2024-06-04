06:13, 4 червня

Головнокомандувач армії Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен вважає, що у НАТО є 2 – 3 роки, щоб підготуватися до можливої війни з Росією.

Раніше в Альянсі вважали, що Росії знадобиться до десяти років для відновлення військового потенціалу після виснажливого вторгнення в Україну. Однак, за словами Крістофферсена, завдяки чинній промисловій базі, цей період значно скоротився.