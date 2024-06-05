Ще пізно ввечері 4 червня в різних регіонах України лунала тривога, Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування "Шахедів". Дрони летіли у бік Миколаївської, Полтавської, Херсонської, Харківської, Сумської та інших областей.

Близько 02:15 уже 5 червня стало відомо про другу групу дронів, що летить у бік Сумщини, Полтавщини, Дніпропетровщини та Запоріжжя. Остаточно загроза минула лише близько 04:00.