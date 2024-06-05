Ввечері 5 червня на Одещині прогриміли вибухи. Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу.

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Туди рухалась швидкісна ціль

Повітряні сили перед цим сповістили про загрозу використання балістичного озброєння з Криму. Після цього з'явилось повідомлення про те, що на Одещину рухається швидкісна ціль.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що вибух було чути навіть в обласному центрі. Також припускають, що ворог атакував ракетою "Іскандер-М".

Наразі немає офіційної інформації про наслідки цього вибуху. Росія постійно б'є по Одесі та області.

Ворог атакував Одесу "Іскандерами" у травні