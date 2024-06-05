Це місто російські загарбники вже окуповували на початку повномасштабного вторгнення, але Сили оборони звільнили населений пункт під час відомої Харківської операції. Як далеко розташований від фронту Куп'янськ – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Де розташований Куп'янськ, і як далеко від фронту

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зазначив, що в районі Куп'янська, де противник намагається прорвати оборону наших військ з двох напрямків, тривають жорсткі бої. Завдання українського військового командування, як зазначив генерал, зупинити ворога і примусити перейти його до оборони.

Моє завдання – забезпечити цей напрямок достатньою кількістю боєприпасів та боєздатними резервами, що дозволить значно зміцнити оборону,

– наголосив він.

Сирський зауважив, що, попри всю складність ситуації, у нашої держави є шанси змінити обстановку на нашу користь. І Сили оборони роблять для цього все можливе.

Варто зазначити, що сам Куп'янськ розташований за близько 8 кілометрів від лінії фронту, де йдуть бої між українськими захисниками і російськими загарбниками.

Де розташоване місто Куп'янськ: дивіться на карті

Чому росіяни прагнуть захопити Куп'янськ

Як наголошував військовий експерт Сергій Грабський, Куп'янськ є перетином важливих автомобільних та залізничних шляхів. Окрім того, місто є ключем до річки Оскіл.

Захоплення Куп'янська ворогом може створити прецедент, коли значно ускладниться забезпечення українських підрозділів, які діють на лівобережжі ріки Оскіл,

– пояснив він.

Натомість для противника, наголосив Грабський, вихід до водойми дозволяє створити буферну зону, з якої росіяни пізніше можуть планувати операції для подальшого просування у напрямку Харкова.