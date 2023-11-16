Ворог особливо посилює тиск уздовж залізниці довкола Куп'янська. Військовий експерт Сергій Грабський зауважив 24 Каналу, що ситуація на цьому напрямку порівняно з Авдіївським можна було б назвати трохи легшою. Проте це було б блюзнірством.

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Перетин важливих шляхів

Поблизу Куп'янська росіяни намагаються здійснювати атакувальні дії з метою наблизитися до міста, а в ідеалі – захопити його.

Окупанти усвідомлюють важливість цього міста задля їхнього подальшого просування. Йдеться не власне про Куп'янськ, а про те, що він являє собою для української та російської сторони,

– підкреслив військовий експерт.

Куп'янськ є перетином важливих автомобільних та залізничних шляхів та ключем до ріки Оскіл. Захоплення Куп'янська ворогом може створити прецедент, коли значно ускладниться забезпечення українських підрозділів, які діють на лівобережжі ріки Оскіл.

Військовий експерт пояснив, яка мета росіян на Куп'янському напрямку: дивіться відео

Для противника вихід на цю річку дозволяє створити буферну зону на території Харківської області, з якої він пізніше може планувати операції для подальшого просування вглиб території України у напрямку на Харків.

Така сама ситуація спостерігається і на Сватівському напрямку, де противник безперервно атакує українські підрозділи. Росіяни намагаються просунутися зокрема в районі Серебрянського лісництва – це вже Лиманський напрямок.

"Це повністю вписується в їхнє бойове завдання з заволодіння цією територією та вихід на рубіж ріки Оскіл, щоб закріпитися та підготувати базу для подальшого просування", – наголосив Сергій Грабський.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку