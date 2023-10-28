У документальному фільмі "Рік. Харківщина" журналіст Дмитро Комаров поцікавився у ЗСУ, чому контрнаступ зупинився й Силам оборони не вдалося дійти до Сватового. Адже під час Слобожанської операції до Сватового лишалося усього кілька кілометрів.

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Що зупинило ЗСУ під час контрнаступу на Харківщині

Слобожанський контрнаступ став початком деокупації сотень населених пунктів. Лише з першого дня операції 6 вересня й до 9 вересня було звільнено близько 6 тисяч квадратних кілометрів. Сили оборони продовжували наступальні операції до 2 жовтня 2022 року, а потім – зупинилися.

У ЗСУ пояснюють, що зупинили великий контрнаступ кілька факторів. Так, командир 92-ї окремої штурмової бригади Павло Федосенко розповів, що військові мали плани рухатися далі, адже було завдання рухатися у напрямку населеного пункту Сватове. ЗСУ не дійшли до міста на Луганщині близько 12 кілометрів. За словами Федосенка, на заваді стали зруйновані мости.

Не дійшли ми 12 кілометрів до Сватового. Ми вийшли на берег річки Оскіл. Якби були мости, то ми б пішли далі, але майже усі переправи були підірвані. Тому, поки ми переправилися, ворог на березі вже збудував лінію оборони – "зарився", підтягнув артилерію та резерви. На цьому ми зупинилися,

– розповів Федосенко.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що ще одним фактором, який зупинив контрнаступ, стала погода й втрати серед військових.

"Напевно найбільш драматичні й хвилюючі моменти були, коли ми бачили перед собою Кремінну, Сватове. Але ми вже не могли рухатися вперед, хоча противника там було мінімум. У нас банально не було резервів, техніка виходила з ладу. На жаль, ми зазнавали втрат серед наших військовослужбовців. І почалися дощі – це головна проблема, яка нас зупинила. Дороги буквально перетворилися в суцільний бруд і колісна техніка вся встала. Все, що ми могли зробити цим угрупованням, ми зробили. Все і навіть більше", – наголосив Сирський.

Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський підкреслив, що ЗСУ мали наміри просуватися далі й продовжувати контрнаступ. Втім, усі вищезгадані обставини у комплексі стали на заваді наших військових.

Разом з тим, Сирський наголосив, що Слобожанський контрнаступ значно підняв морально-психологічний стан особового складу ЗСУ. Він підкреслив, що звільнення тисяч квадратних кілометрів у вересні 2022 року дало потужний поштовх і стимул для подальших перемог.

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