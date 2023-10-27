Вночі проти 27 жовтня ворог завдав удару по Ізюму, що на Харківщині. Ворог атакував пожежну частину міста ракетою.
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Внаслідок удару є постраждалі
Через російський обстріл постраждало 8 рятувальників. Крім цього, також пошкоджень зазнало 13 одиниць техніки.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що у такий спосіб Росія "привітала" пожежну охорону Харківської області, адже їй виповнилось 200 років саме у цей день.
Проте головне зараз – наші люди. 4 співробітників перебувають у лікарні,
– написав Клименко.
За його словами, їм надають необхідну допомогу.
Голова Харківської ОДА повідомив, що попередньо ворог атакував область із ЗРК С-300. Він також розповів, що постраждалі рятувальники перебували на чергуванні.
Про вибухи повідомляли вночі
- На Сході та на Півдні України ввечері 26 жовтня оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння окупантами та ворожих безпілотників. Майже одразу після оголошення тривоги вибухи чули у Харківській області.
- Зокрема, заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін розповів журналістам, що у місті пролунали гучні звуки вибухів. На той момент інформації про влучання по цивільних об’єктах або поранених в Ізюмі не було.
- Крім цього, Повітряні сили розповідали, що "Шахеди" направлялися у бік Миколаєва. Моніторингові телеграм-канали також повідомляли про роботу протиповітряної оборони по областях.