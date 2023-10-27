Вночі проти 27 жовтня ворог завдав удару по Ізюму, що на Харківщині. Ворог атакував пожежну частину міста ракетою.

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Внаслідок удару є постраждалі

Через російський обстріл постраждало 8 рятувальників. Крім цього, також пошкоджень зазнало 13 одиниць техніки.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що у такий спосіб Росія "привітала" пожежну охорону Харківської області, адже їй виповнилось 200 років саме у цей день.

Проте головне зараз – наші люди. 4 співробітників перебувають у лікарні,

– написав Клименко.

За його словами, їм надають необхідну допомогу.

Голова Харківської ОДА повідомив, що попередньо ворог атакував область із ЗРК С-300. Він також розповів, що постраждалі рятувальники перебували на чергуванні.

Про вибухи повідомляли вночі