Ночью 27 октября враг нанес удар по Изюму Харьковской области. Враг атаковал пожарную часть города ракетой.

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В результате удара есть пострадавшие

Из-за российских обстрелов пострадали 8 спасателей. Кроме этого, также повреждены 13 единиц техники.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что таким образом Россия "поздравила" пожарную охрану Харьковской области, ведь ей исполнилось 200 лет именно в этот день.

Однако главное сейчас – наши люди. 4 сотрудника находятся в больнице,

– написал Клименко.

По его словам, им оказывают необходимую помощь.

Глава Харьковской ОГА сообщил, что предварительно враг атаковал область из ЗРК С-300. Он также рассказал, что пострадавшие спасатели находились на дежурстве.

О взрывах сообщали ночью