Кроме того, опасность с воздуха была также и на Востоке нашего государства. В частности, в Изюме в Харьковской области слышали взрывы.

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Юг атаковали "Шахеды"

В Воздушных силах 26 октября в 22.54 заявили о движении российских беспилотных летательных аппаратов в сторону Херсонской области. Впоследствии тревога раздалась и в Николаевской области.

Воздушные силы рассказывали, что "Шахеды" направлялись в сторону Николаева. Наличие вражеских воздушных объектов в регионе подтвердил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Не менее 3 целей с Востока четко на Запад через Снегиревку. Предварительно мопеды,

– написал он.

Мониторинговые телеграм-каналы также сообщали о работе противовоздушной обороны по областям. В конце концов, уже 27 октября в 00:40 прозвучали отбои воздушной тревоги.

В Изюме слышали взрывы

На Востоке Украины вечером 26 октября также объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения оккупантами. Уже в 23.30, когда объявили тревогу, взрывы слышали в Харьковской области.

В частности, заместитель Изюмского городского головы Владимир Мацокин рассказал журналистам, что в городе раздались громкие звуки взрывов. В то же время, по его словам, в настоящее время информации о попадании по гражданским объектам или раненым в Изюме нет.

Уже около 00:09 по восточным областям также прозвучали отбои воздушных тревог.

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