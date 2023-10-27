Крім цього, небезпека з повітря була також і на Сході нашої держави. Зокрема, у місті Ізюм у Харківській області чули вибухи.
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Південь атакували "Шахеди"
У Повітряних силах 26 жовтня о 22:54 заявили про рух російських безпілотних літальних апаратів у бік Херсонської області. Згодом тривога пролунала й у Миколаївській області.
Повітряні сили розповідали, що "Шахеди" направлялися у бік Миколаєва. Наявність ворожих повітряних об’єктів у регіоні підтвердив і очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Щонайменше 3 цілі зі Сходу чітко на Захід через Снігурівку. Попередньо мопеди,
– написав він.
Моніторингові телеграм-канали також повідомляли про роботу протиповітряної оборони по областях. Зрештою вже 27 жовтня о 00:40 пролунали відбої повітряної тривоги.
В Ізюмі чули вибухи
На Сході України ввечері 26 жовтня також оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння окупантами. Вже о 23:30, коли оголосили тривогу, вибухи чули у Харківській області.
Зокрема, заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін розповів журналістам, що у місті пролунали гучні звуки вибухів. Водночас, за його словами, на цей час інформації про влучання по цивільних об’єктах або поранених в Ізюмі немає.
Уже близько 00:09 по східних областях також пролунали відбої повітряних тривог.
Росія не вперше атакує Україну "Шахедами"
- Росія 25 жовтня пустила по Україні 11 "Шахедів", які вдало збила українська ППО. Однак через падіння уламків є наслідки у Хмельницькій області, а саме у містах Славута і Нетішин, в останньому розташована АЕС.
- Внаслідок цього вибухова хвиля пошкодила будинки, а також завдала шкоди будівлям, розташованим безпосередньо на території ХАЕС. Після обстрілу у понад 1,8 тисячі споживачів зникло світло.
- Мер Славути також розповів, що ушкоджено школи, садочки, лікарня, об’єкти культури, релігійні споруди, а також постраждало близько 300 приватних будинків. За медичною допомогою звернулося 26 осіб, з яких 20 перебувають у лікарні.