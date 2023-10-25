Про ситуацію в місті після російського терору розповів мер Славути Василь Сидор. Він зазначив, що пошкоджено всі навчальні заклади міста.
Дивіться також Мирне місто потрапило під бомбардування: у Славуті пошкоджені всі заклади освіти
Яка ситуація в постраждалому місті
Василь Сидор розповів, що внаслідок нічної атаки росіян по Славуті ушкоджено практично всі об’єкти соціальної сфери. Школи, садочки, лікарня, об’єкти культури, релігійні споруди, а також постраждали приватні будинки.
Близько 300 будинків пошкоджено, багатоповерхових. Наразі ми проводимо інвентаризацію – це також сотні приватних будинків. Загалом це вибиті вікна, двері, покрівля пошкоджена. Багато шкоди для підприємств,
– розповів голова міста.
Мер Славути наголосив, що місто було повністю промисловим та не виробляло нічого для потреб військового комплексу. Тут виробляють унітази, умивальники, а також працює підприємство з шведським капіталом.
Наразі 20 людей перебуває у лікарні через наслідки ворожої атаки. Загалом за медичною допомогою звернулося 26 осіб. Медики надали необхідну допомогу – наразі містяни перебувають у задовільному стані.
Радіаційний фон на АЕС в межах нормах, пошкоджень не було. Однак зазнали ушкоджень міста та села в окрузі.
Що відомо про атаку на Хмельниччину
- У ніч на 25 жовтня росіяни випустили по Україні "Шахеди" з кількох напрямків. Згідно з даними Генштабу, окупанти застосували 11 ударних БпЛА – всі дрони збили, проте уламки завдали значних пошкоджень.
- Окупанти регулярно б'ють по Хмельниччині, щоб позбавити людей світла та тепла. Вони намагаються дістати до критичної інфраструктури, а також ЗСУ.
- Вночі Росія вдарила неподалік Хмельницької АЕС. Внаслідок вибуху пошкоджено вікна у двох корпусах станції. Через пошкодження ліній електропередачі знеструмлено 1 860 споживачів у містах Славута та Нетішин.