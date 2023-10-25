Про ситуацію в місті після російського терору розповів мер Славути Василь Сидор. Він зазначив, що пошкоджено всі навчальні заклади міста.

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Яка ситуація в постраждалому місті

Василь Сидор розповів, що внаслідок нічної атаки росіян по Славуті ушкоджено практично всі об’єкти соціальної сфери. Школи, садочки, лікарня, об’єкти культури, релігійні споруди, а також постраждали приватні будинки.

Близько 300 будинків пошкоджено, багатоповерхових. Наразі ми проводимо інвентаризацію – це також сотні приватних будинків. Загалом це вибиті вікна, двері, покрівля пошкоджена. Багато шкоди для підприємств,

– розповів голова міста.

Мер Славути наголосив, що місто було повністю промисловим та не виробляло нічого для потреб військового комплексу. Тут виробляють унітази, умивальники, а також працює підприємство з шведським капіталом.

Наразі 20 людей перебуває у лікарні через наслідки ворожої атаки. Загалом за медичною допомогою звернулося 26 осіб. Медики надали необхідну допомогу – наразі містяни перебувають у задовільному стані.

Радіаційний фон на АЕС в межах нормах, пошкоджень не було. Однак зазнали ушкоджень міста та села в окрузі.

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