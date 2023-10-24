Российская пропагандистка Ольга Скабеева фантазировала, мол, на терминале "Новой почты" возле Харькова были уничтожены мифические БМП. Однако Скабеева так и не предоставила никаких доказательств и предлагает поверить ей на слово.

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"Новая почта" опровергла ложь российских пропагандистов

Она только утверждала, что в грузовиках якобы были какие-то мифические БМП. Однако заявления пропагандистки опровергли в "Новой почте". Представители компании опубликовали убедительные фотографии с последствиями обстрела.

На кадрах видно много разрушений, однако никакой техники, о которой врут российские пропагандисты, нет.

Последствия обстрела терминала "Новой почты" / Фото из фейсбука "Новой почты"

Лживые оправдания, используемые Россией, также опровергают камеры наблюдения, которые зафиксировали ракетный удар по терминалу. На обнародованных кадрах можно четко заметить, что никаких БМП или другого оружия на "Новой почте" нет.

Ракетный удар по терминалу "Новой почты": подробности