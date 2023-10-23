Российская пропагандистка Ольга Скабеева посвятила сюжет российскому теракту на "Новой почте" возле Харькова, пишет 24 Канал. Пытаясь оправдать военное преступление, совершенное российской армией, она сказала, что в логистическом терминале якобы была "партия западного оружия".

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Развенчивание лжи Скабеевой о российском теракте на "Новой почте"

Она призвала зрителей пропагандистского шоу присмотреться к видео, на котором якобы в грузовиках спрятаны не почтовые письма, а целые БМП.

Как Скабеева с помощью лжи оправдывает российский теракт на "Новой почте": смотрите видео

Во-первых, для Скабеевой и многих россиян, потребляющих пропаганду, пожалуй, в новинку, что "Новая почта" доставляет не только письма, но и грузы.

Во-вторых, на видео, которое показывает Скабеева, нет ни мифических БМП, ни каких-либо писем. Пропагандистка сознательно лжет и пытается заставить россиян поверить ее словам, что в грузовиках есть оружие, хотя никаких подтверждений она не дает.

В-третьих, Скабеева уверяет, что БМП якобы были спрятаны в грузовике с логотипами "Новой почты". Однако ракетный удар России был именно по терминалу, а не грузовикам.

Фантазии Скабеевой опровергают камеры наблюдения, которые зафиксировали удар по терминалу "Новой почты". На обнародованных кадрах можно четко заметить, что никаких БМП на "Новой почте" нет.

В конце концов Россия атаковала этот же терминал "Новой почты" в 2022 году, но тогда почему-то пропагандисты не пытались оправдать теракт.

Подытоживая фантазии Скабеевой о БМП или какой-нибудь технике, можно предположить, что пропагандистка страдает от галлюцинаций или шизофрении.

Добавим, что свой пропагандистский бред Скабеева продолжила тем, мол, украинские военные используют логистические центры "Новой почты" для военных целей.

В этом контексте пропагандистка не забыла упомянуть о зерновых терминалах Украины, которые атакует Россия. Москва после того, как вышла из "зернового соглашения", уничтожает портовую инфраструктуру Украины.

Пропагандисты же распространяют дезинформацию, что Украина использовала зерновые терминалы для поставок оружия. Однако Скабеева и другие пропагандисты умалчивают о том, что все суда, которые шли в Украину, проверялись.

Удар по терминалу "Новой почты": подробности

Российская армия поздно вечером 21 октября нанесла ракетный удар с С-300 по большому терминалу "Новой почты" в пгт Коротич Харьковского района. Оккупанты атаковали из Белгородской области.

В результате ракетного террора со стороны России погибли шесть мужчин, которые являлись работниками "Новой почты". Известно, что ранения получили 17 гражданских, которые имеют разные травмы.

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В Харьковской областной военной администрации отметили, что 7 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, 5 из этих людей находятся в реанимации.