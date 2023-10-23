На часах 22:12. Работники просто сортировали посылки, как вдруг прилетели российские ракеты С-300.

Обратите внимание Смертельный удар по терминалу "Новой почты" под Харьковом: все, что известно о трагедии

Момент российского удара попал на видео

В компании отметили, что кадры сняты за несколько секунд до ракетных обстрелов харьковского депо Новой почты. Момент удара попал на видео.

Еще одно доказательство того, что это гражданский объект. Инфраструктура, жизненно важная для гражданского населения. #RussiaIsATerroristState и весь мир должен это знать,

– отметили в "Новой почте".

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Ракетный удар по терминалу "Новой почты": смотрите видео

Обратите внимание! Ранее "Новая почта" также показала видео момента террористического удара россиян. На кадрах ясно видно, что работники просто выполняли свою работу. 24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим – скорейшего выздоровления.

Что известно о жертвах и пострадавших