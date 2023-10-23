На часах 22:12. Работники просто сортировали посылки, как вдруг прилетели российские ракеты С-300.
Обратите внимание Смертельный удар по терминалу "Новой почты" под Харьковом: все, что известно о трагедии
Момент российского удара попал на видео
В компании отметили, что кадры сняты за несколько секунд до ракетных обстрелов харьковского депо Новой почты. Момент удара попал на видео.
Еще одно доказательство того, что это гражданский объект. Инфраструктура, жизненно важная для гражданского населения. #RussiaIsATerroristState и весь мир должен это знать,
– отметили в "Новой почте".
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Ракетный удар по терминалу "Новой почты": смотрите видео
Что известно о жертвах и пострадавших
- В результате ракетного удара России погибли 6 человек. Еще 16 – пострадали.
- 23 октября в Харьковской ОВА сообщили, что 7 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 5 из них в реанимации.
- Состояние двух раненых остается крайне тяжелым. Их подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.
- Остальные 9 человек имеют повреждение легкой и средней степени тяжести.