На годиннику 22:12. Працівники просто сортували посилки, як раптом прилетіли російські ракети С-300.

Зверніть увагу Смертельний удар по терміналу "Нової пошти" під Харковом: все, що відомо про трагедію

Момент російського удару потрапив на відео

У компанії зауважили, що кадри зняті за кілька секунд до ракетного обстрілу харківського депо Нової пошти. Момент удару потрапив на відео.

Ще один доказ того, що це цивільний об'єкт. Інфраструктура, життєво важлива для цивільного населення. #RussiaIsATerroristState і весь світ повинен це знати,

– наголосили в "Новій пошті".

Важливо Наймолодшому – 21 рік: "Нова пошта" назвала імена загиблих внаслідок удару під Харковом

Ракетний удар по терміналу "Нової пошти": дивіться відео

Зверніть увагу! Раніше "Нова пошта" також показала відео моменту терористичного удару росіян. На кадрах чітко видно, що працівники просто виконували свою роботу. 24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Постраждалим – найшвидшого одужання.

Що відомо про жертв і постраждалих